Una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.1 è stata avvertita chiaramente alle 5.53 di oggi, sabato 10 gennaio, in gran parte della Calabria e anche in Sicilia, con segnalazioni arrivate da Reggio Calabria, Messina e da numerosi centri della costa ionica.

Secondo i dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il sisma ha avuto epicentro in mare, al largo della costa ionica calabrese, a circa 65 chilometri a sud-est di Reggio Calabria e 77 chilometri a sud-est di Messina, con una profondità di 65 chilometri.

La scossa è stata percepita distintamente su tutto il territorio regionale calabrese e in diverse aree della Sicilia orientale, svegliando molti cittadini.

Al momento non risultano segnalazioni di danni né richieste di soccorso secondo quanto comunicato dai Vigili del Fuoco su X.