Incidente nella tarda serata di oggi in via Liguria, a Cagliari, di fronte al parco di Monte Claro. Uno scooter, secondo le prime testimonianze guidato da un rider, si è scontrato con un’auto per cause ancora da accertare.

L’impatto non avrebbe provocato feriti gravi, ma ha causato qualche temporaneo disagio alla circolazione lungo una delle strade più trafficate della zona.

«Non sembra ci siano state conseguenze serie», racconta uno dei presenti.