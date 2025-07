Paura nel tardo pomeriggio sulla SP 28 BIS, nei pressi di Romana (SS). Intorno alle 19, per cause ancora da accertare, un’auto è uscita di strada, si è ribaltata e ha preso fuoco, innescando anche un incendio nella vegetazione circostante.

L’unico occupante del veicolo è stato aiutato da alcuni passanti a uscire dall’abitacolo in fiamme. Subito dopo è stato affidato alle cure degli operatori del 118 e dell’elisoccorso giunto sul posto.

Due squadre dei Vigili del fuoco di Sassari sono intervenute per domare le fiamme che avevano avvolto l’auto e spento l’incendio che si stava propagando nella vegetazione vicina. Gli operatori hanno provveduto a bonificare l’area per consentire al personale medico di operare in piena sicurezza.

L’intervento si è concluso solo dopo che l’area è stata messa completamente in sicurezza. Le autorità sono ora al lavoro per chiarire le cause dell’incidente.