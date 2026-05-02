Tragico incidente stradale durante la serata di ieri, venerdì 1° maggio, intorno alle ore 21:50, lungo la Strada Statale 387, nel territorio comunale di Serdiana.

All’altezza del chilometro 18+450, in prossimità di una rotatoria, Andrea Cirillo lai, motociclista e operaio di 49 anni di Quartu Sant'Elena, stava viaggiando in direzione Cagliari in sella alla propria Suzuki GSX quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso improvvisamente il controllo del mezzo.

L’impatto è stato estremamente violento: il conducente è stato sbalzato dalla sella e proiettato contro il suolo, riportando lesioni fatali che ne hanno causato l’immediato decesso. A seguito dell'urto, il motociclo ha preso fuoco, rendendo necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco di Cagliari per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'area.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare la morte dell'uomo, unitamente a due equipaggi dell’Aliquota Radiomobile dei Carabinieri.

I militari hanno proceduto all'esecuzione dei rilievi planimetrici necessari a ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e hanno sottoposto a sequestro il veicolo per ulteriori verifiche tecniche.