Incendio nel pomeriggio a Capoterra, dove un motocompressore ha preso fuoco mentre si trovava installato su un autocarro in sosta in una zona periferica. Il rapido intervento dei Vigili del fuoco ha evitato che le fiamme si propagassero al mezzo.

L’allarme è scattato alla sala operativa del Comando di Cagliari, che ha inviato sul posto una squadra del distaccamento portuale cittadino, supportata da un’autobotte. All’arrivo, i Vigili del fuoco hanno delimitato l’area e avviato le operazioni di spegnimento, riuscendo a circoscrivere il rogo.

Le fiamme hanno interessato il motocompressore, ma grazie alla tempestività dell’intervento non si sono estese all’autocarro, che ha riportato solo danni limitati.

Concluso lo spegnimento, i Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area e avviato gli accertamenti per chiarire le cause dell’incendio.