Arresti, denunce e interventi per incidenti stradali: quella di ieri è stata una notte di Halloween particolarmente movimentata e impegnativa per i Carabinieri nel Cagliaritano, che hanno svolto un'intensa attività di prevenzione e controllo del territorio. Sono stati numerosi infatti gli interventi nel capoluogo e nei Comuni dell'hinterland per garantire la sicurezza dei cittadini durante i festeggiamenti.

Due arresti per violenza sessuale in via Roma

Nelle prime ore della serata, a Cagliari, i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno arrestato due giovani cittadini algerini, entrambi ospiti del Centro di accoglienza straordinaria di Monastir, con la pesantissima accusa di concorso in violenza sessuale.

L'intervento è scattato in via Roma, dopo la richiesta di aiuto di una donna. Secondo quanto ricostruito dai militari, i due uomini l'avrebbero palpeggiata ripetutamente mentre si trovava nei pressi di un attraversamento pedonale regolato da semaforo. I presunti aggressori sono stati rintracciati poco distante e arrestati.

Ruba un giubbotto da Zara: denunciato un 21enne

Sempre nel capoluogo, i Carabinieri hanno denunciato per ricettazione un 21enne di origine algerina, ospite del CAS di Monastir.

I militari sono intervenuti in via Manno, nei pressi del punto vendita Zara, dopo la segnalazione di un addetto alle vendite. Il giovane sarebbe stato notato mentre indossava un giubbotto ancora provvisto della placca antitaccheggio, risultato asportato dallo stesso negozio lo scorso 24 ottobre. Rintracciato nelle immediate vicinanze, è stato identificato e denunciato.

Frontale a Elmas: tre feriti, due donne in codice rosso e giallo

Momenti di apprensione anche a Elmas, in via Cagliari, dove i Carabinieri della Sezione Radiomobile sono intervenuti per un violento scontro frontale tra una Fiat Panda e una Volkswagen Polo.

La prima vettura era condotta da un 47enne del posto, mentre alla guida della Polo si trovava un 69enne, rimasto illeso, con a bordo due passeggere di 65 e 67 anni.

A seguito dell'impatto, il conducente della Panda è stato trasportato dal personale del 118 all'ospedale Brotzu di Cagliari in codice rosso. Le due donne sono state invece accompagnate al Pronto soccorso del Policlinico di Monserrato, rispettivamente in codice rosso e giallo. Tutti e tre i feriti risultano ricoverati, ma non sarebbero in pericolo di vita.

Ruba la borsa a una cliente del pub: arrestato dopo una colluttazione

L'ultimo episodio si è verificato nella notte del 1° novembre, quando i Carabinieri della Stazione di Cagliari Villanova hanno arrestato in flagranza di reato un 22enne di origine algerina, senza fissa dimora e ospite del CAS di Monastir, già noto alle forze dell'ordine.

L'uomo, all'interno del pub Old Square, in corso Vittorio Emanuele II, si sarebbe impossessato della borsa di una cliente seduta ai tavoli esterni del locale. La scena non è però passata inosservata a due Marescialli dei Carabinieri in servizio presso la Scuola Allievi Carabinieri di Iglesias che, liberi dal servizio, si sono immediatamente messi all'inseguimento del giovane, riuscendo a bloccarlo dopo una breve colluttazione.

Il 22enne è stato quindi preso in consegna dai militari intervenuti e arrestato con le accuse di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Attualmente si trova trattenuto nelle camere di sicurezza della Stazione dei Carabinieri di Cagliari San Bartolomeo, in attesa del giudizio con rito direttissimo.

Una notte di Halloween, dunque, particolarmente intensa per i Carabinieri, chiamati a intervenire su più fronti per garantire la sicurezza e la tranquillità del territorio.

Come precisato dagli stessi Carabinieri, tutti i procedimenti si trovano nella fase delle indagini preliminari e le persone coinvolte sono da considerarsi presunte innocenti fino a eventuale sentenza definitiva.