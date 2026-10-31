Una terribile tragedia ha sconvolto la comunità di Roma, dove un bambino di appena un anno e mezzo è morto dopo essere rimasto soffocato da un pezzo di mela mentre cenava con i genitori. Il boccone gli avrebbe ostruito le vie respiratorie, impedendogli di respirare.

Il dramma, come riporta ANSA, è avvenuto mercoledì 28 ottobre, ma la notizia si è diffusa soltanto nelle ultime ore. Secondo le ricostruzioni, il piccolo stava mangiando quando un frammento di mela gli è andato di traverso, bloccando il passaggio dell'aria. I familiari hanno immediatamente richiesto l'intervento dei soccorsi attraverso il numero unico per le emergenze.

Il bambino è stato caricato in ambulanza e trasportato d'urgenza verso il Policlinico Gemelli. Nonostante la tempestività dell'intervento e i tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario, per il piccolo non c'è stato nulla da fare. È morto prima di raggiungere l'ospedale.

Sull'accaduto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno ricostruito la dinamica della tragedia.