Un violento impatto contro il guardrail e e due giovani rimasti intrappolati nell'abitacolo. È quanto accaduto nella notte sulla strada provinciale 27, che collega Villagrande Strisaili a Tortolì, dove un'Audi A3 è uscita fuori strada per cause ancora da accertare.

L'incidente si è verificato intorno alle 2:30. A bordo della vettura viaggiavano due giovani del posto che, a seguito dello schianto, sono rimasti incastrati tra le lamiere, senza riuscire a uscire autonomamente dal veicolo.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Lanusei, che hanno provveduto a liberare il conducente e il passeggero dall'abitacolo dell'auto.

Una volta estratti dalla vettura, i due feriti sono stati affidati alle cure del personale sanitario del 118, che ne ha disposto il trasporto in ospedale.

Sul posto è intervenuta anche una pattuglia dei Carabinieri, incaricata di effettuare i rilievi necessari per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e accertare le cause dell'uscita di strada.