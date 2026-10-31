Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 31 ottobre 2026, a Elmas, dove due auto sono rimaste coinvolte in uno scontro frontale avvenuto in via Cagliari, all'altezza dell'ingresso del paese.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Cagliari, che hanno provveduto a liberare ed estrarre il conducente rimasto bloccato all'interno di uno dei veicoli. Una volta soccorso, l'uomo è stato affidato alle cure del personale sanitario e successivamente trasferito in ospedale in codice rosso.

Tre le persone che si trovavano a bordo dell'altra vettura: due di loro sono state soccorse in codice giallo.

I Vigili del fuoco hanno infine lavorato per la messa in sicurezza delle auto coinvolte e della sede stradale.