Cambio al vertice del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cagliari. Il Generale di Brigata Alfredo Falchetti, dopo circa due anni alla guida del Comando, cede il testimone al Generale di Brigata Danilo Massimo Cardone.

Durante il suo mandato, il Generale Falchetti ha ottenuto importanti risultati operativi, anche grazie alla stretta sinergia con le istituzioni locali. È stato ora trasferito a Parigi, dove ricoprirà il prestigioso ruolo di esperto della Guardia di Finanza presso la rappresentanza permanente d’Italia alle Organizzazioni Internazionali.

A succedergli è il Generale Cardone, ufficiale pugliese con una lunga e consolidata esperienza nel Corpo. Prima di approdare a Cagliari, ha prestato servizio presso il Comando Generale della Guardia di Finanza a Roma, in qualità di direttore della Direzione per la pianificazione strategica e controllo.

Nel corso della sua carriera ha ricoperto numerosi incarichi di comando territoriale in diverse regioni d’Italia, oltre a importanti ruoli di staff e di capo di articolazioni centrali del Comando Generale.