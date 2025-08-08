È avvenuto intorno alla mezzanotte un violento incidente stradale in via Tasso, a Budoni. Due auto si sono scontrate per cause ancora in fase di accertamento. Sul posto è intervenuta prontamente la squadra 9A del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Siniscola.

Nonostante l’impatto sia stato particolarmente violento, fortunatamente gli occupanti dei veicoli non hanno riportato gravi conseguenze. I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area, con particolare attenzione a una delle due vetture coinvolte, alimentata a GPL, al fine di scongiurare ogni possibile rischio.

Presenti anche le forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi di rito per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.