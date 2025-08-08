C’è una vittima fra le persone intossicate da botulino dopo aver mangiato guacamole alla ‘Fiesta Latina’ di Monserrato. Si tratta di Roberta Pitzalis, giovane donna di 38 anni, residente a Monserrato, dove si era trasferita da poco tempo. Era stata ricoverata in gravi condizioni presso il reparto Rianimazione all’ospedale Brotzu di Cagliari, lo scorso 31 luglio.

Con lei erano ricoverate altre quattro persone nel reparto di Neurologia. Nei giorni scorsi erano stati tutti dimessi, mentre le condizioni della 38enne sono rimaste stazionarie.

Nella giornata di ieri, Roberta Pitzalis era stata trasferita all’ospedale oncologico Businco, dove è morta. Nonostante le sue condizioni sembrassero stabili, il quadro clinico si è improvvisamente aggravato.

Era stata la prima delle 8 persone ricoverate per intossicazione dopo l’evento. Rimangono ancora ricoverate al Policlinico Casula di Monserrato nel reparto di Rianimazione una 14enne e una 62enne: entrambe sono stazionarie. Al Policlinico Gemelli di Roma è invece ricoverato un bambino di 11 anni.

"Come sindaco e come amministrazione comunale, maggioranza e opposizione, esprimiamo sincero cordoglio per questa tristissima tragedia - ha detto all'ANSA il sindaco di Monserrato, Tomaso Locci -. Abbiamo deciso di bloccare tutti i festeggiamenti civili e religiosi previsti per la festa di San Lorenzo, si terrà solo la processione religiosa. Siamo vicini al dolore della famiglia".

Sulla vicenda la Procura ha aperto un’inchiesta e il titolare del chiosco è finito nel registro degli indagati.