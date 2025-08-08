Un incendio è divampato nella notte a Cagliari coinvolgendo un’auto in sosta in via Crespellani. L’allarme è scattato intorno all’1:30, quando una squadra di pronto intervento dei Vigili del Fuoco, proveniente dalla Centrale cittadina, è accorsa sul posto per domare le fiamme.

I vigili del fuoco sono riusciti a spegnere l’incendio e a mettere in sicurezza l’area, evitando ulteriori danni o pericoli. Fortunatamente, non si registrano persone coinvolte.

Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause dell’incendio.