Momenti di panico questa mattina all’aeroporto di Alghero-Fertilia, dove i passeggeri in sala partenze hanno iniziato a tossire e lacrimare, probabilmente a causa di qualcuno che avrebbe spruzzato spray urticante.

Il personale della Sogeaal, la società che gestisce lo scalo, ha subito aperto le porte per far uscire i passeggeri all’aperto, prima di trasferirli nell’area controlli.

La sala partenze è stata completamente evacuata e resterà chiusa fino alla bonifica completa.

L’unico volo previsto in mattinata, il collegamento per Roma Fiumicino delle 11:15, dovrebbe subire ritardi a causa dell’episodio.