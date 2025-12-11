Giornata intensa lungo le coste del Sud Sardegna per nuovi sbarchi di migranti provenienti dal Nord Africa: nel corso di ieri sono arrivate complessivamente 116 persone. Il primo approdo è avvenuto a Maladroxia, a Sant’Antioco, con l’arrivo di 9 migranti. Poco dopo, un barchino con altri 10 migranti, tra cui un minorenne, è giunto a Cala Cipolla, nel comune di Pula.

Nel primo pomeriggio, la motovedetta della Guardia di Finanza ha intercettato al largo di Capo Spartivento un gommone con 22 migranti, tra cui due minori. Nella stessa zona di Sant’Antioco, un’altra imbarcazione con 10 persone, tra cui una donna, ha raggiunto la spiaggia di Capo Sperone.

Gli sbarchi sono proseguiti nel corso della giornata. Al porticciolo di Teulada i carabinieri hanno rintracciato altri 10 migranti, mentre la Guardia di Finanza ha intercettato tre barchini separati: su uno c’erano 16 persone, tra cui due minori e una donna con problemi di deambulazione; negli altri due barchini altri 22 migranti, tra cui una donna incinta. Tutti sono stati trasferiti in porto a Sant’Antioco.

In serata, 13 migranti sono sbarcati sulla spiaggia di Porto Pino, nel Comune di Sant’Anna Arresi, mentre all’una di notte altri sei sono stati bloccati dai carabinieri a Teulada.

Tutti i 116 migranti sono stati trasferiti al centro di prima accoglienza di Monastir, dove si trovavano già altri 47 migranti arrivati tra lunedì e martedì. Dall’inizio della settimana, il totale degli sbarchi nella zona raggiunge 163 persone.