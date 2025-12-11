Un uomo di 51 anni è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Macomer con l’accusa di maltrattamenti in famiglia nei confronti della madre.

L’ultimo episodio avrebbe avuto luogo quando, secondo quanto riferito, dopo essere fuggita da casa ed essersi rifugiata presso una conoscente, la vittima si sarebbe rivolta ai militari. I Carabinieri della Stazione di Silanus sono intervenuti e hanno constatato che l’uomo, in evidente stato di ebbrezza, avrebbe danneggiato diversi oggetti all’interno dell’abitazione.

Durante l’intervento, l’indagato avrebbe anche tentato di aggredire uno dei soccorritori del 118 giunti sul posto, prontamente difeso dai militari che sono riusciti a bloccarlo. Per il 51enne è scattato l’arresto in flagranza per maltrattamenti in famiglia e danneggiamento aggravato.

La vicenda è ora al vaglio della magistratura, con il procedimento penale ancora in fase di indagini preliminari, e la responsabilità dell’uomo sarà valutata nel corso del successivo processo.