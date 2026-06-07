Sono accusati di tentato omicidio plurimo aggravato i due giovani dell'hinterland Cagliaritano, entrambi appena maggiorenni, arrestati due giorni fa dalla Squadra Mobile di Cagliari. Il provvedimento è stato eseguito in seguito a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip su richiesta della Procura della Repubblica di Cagliari.

Le indagini hanno ricostruito un gravissimo episodio avvenuto lo scorso aprile. Secondo quanto accertato dagli investigatori, tutto sarebbe iniziato all'esterno di un locale notturno del Lungomare Poetto, dove una coppia si era recata per prelevare i propri figli adolescenti e un'amica al termine della serata.

Per motivi ritenuti futili, la famiglia sarebbe stata avvicinata e aggredita dai due giovani. La violenza non si sarebbe fermata sul posto: gli indagati avrebbero infatti inseguito l'auto con a bordo la famiglia lungo il Lungomare Saline, speronandola ripetutamente fino a provocarne il ribaltamento.

Nell'incidente gli occupanti del veicolo hanno riportato lesioni di diversa entità, tra cui fratture multiple e vari traumi. Un episodio di estrema gravità che, secondo gli inquirenti, avrebbe potuto avere conseguenze ben più tragiche.

Al termine degli accertamenti, la Procura ha richiesto e ottenuto dal Gip l'emissione della misura cautelare in carcere nei confronti dei due giovani, ora chiamati a rispondere dell'accusa di tentato omicidio plurimo aggravato.