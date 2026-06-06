La storica chiesa di San Giovanni Battista a Sennori, edificata nel 1614, sarà interessata da nuovi interventi di recupero che si aggiungono a quelli già realizzati lo scorso anno.

Il Comune, grazie a un finanziamento regionale di 150mila euro, interverrà innanzitutto sulle aree esterne. È prevista la realizzazione delle adduzioni idriche di acqua potabile a servizio sia dell’edificio religioso sia degli spazi circostanti, dove ogni anno si svolgono manifestazioni pubbliche che richiamano un grande afflusso di fedeli, cittadini e turisti.

Sempre all’esterno verranno realizzati un nuovo impianto di illuminazione e lavori di risanamento delle strutture del palco utilizzato per gli eventi, con l’obiettivo di migliorarne fruibilità e sicurezza complessiva.

Parallelamente, l’amministrazione comunale ha partecipato a un ulteriore bando regionale per ottenere nuovi fondi destinati agli interventi interni della chiesa. Il progetto elaborato dall’Ufficio tecnico prevede la rimozione degli intonaci a base cementizia, non compatibili con le murature storiche e oggi interessati da fenomeni di distacco e fessurazione, che rappresentano un rischio sia per la conservazione dell’edificio sia per la sicurezza dei fedeli.

L’intervento include inoltre la realizzazione di un nuovo impianto elettrico e di illuminazione, conforme alla normativa vigente e progettato secondo criteri di efficienza energetica e riduzione dei consumi.