Gli specialisti dell'Aou di Cagliari, tra cui endocrinologi e reumatologi del Policlinico Duilio Casula, si uniscono per combattere l'osteoporosi in occasione della giornata mondiale dedicata a questa malattia ossea.

Il prossimo 20 ottobre, presso il Blocco C, i medici offriranno consulti su prenotazione per la prevenzione dell'osteoporosi. I cittadini interessati possono prenotare un appuntamento negli ambulatori di Endocrinologia del Policlinico Duilio Casula chiamando il numero 07051096517 entro il 17 ottobre.

L'iniziativa, promossa da FEDIOS e L'Associazione Malati Reumatici in collaborazione con SIOMMMS, mira a creare una rete di esperti multidisciplinare per migliorare la gestione e la prevenzione delle fratture da fragilità. Il sostegno delle aziende farmaceutiche IBSA Farmaceutici Italia e Theramex è fondamentale per la realizzazione di questo evento.