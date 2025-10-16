È stata uccisa nella sua casa a Milano, con ben 24 coltellate. I vicini hanno allertato le forze dell'ordine dopo aver udito le sue grida. I Carabinieri, giunti sul posto insieme alle volanti della Questura e agli operatori del servizio medico del 118, hanno purtroppo rinvenuto il corpo senza vita della vittima.

Pamela Gemini aveva 29 anni, era influencer, modella, imprenditrice e consulente immobiliare. Il suo compagno, il 52enne Gianluca Soncin, è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario aggravato e attualmente si trova ricoverato in ospedale in condizioni critiche a causa di una ferita alla gola, riportata presumibilmente nel tentativo di suicidio successivo all'aggressione inflitta alla vittima.

Come riporta Tg Com, 24, secondo la pm Alessia Menegazzo il delitto sarebbe avvenuto "al culmine di una serie di condotte persecutorie" e "dopo aver ripetutamente minacciata di morte" la 29enne. "Ho sentito le urla di lei, veramente strazianti", ha raccontato una vicina di casa di Pamela, come riporta il quotidiano. Secondo alcune testate locali, che avrebbero sentito testimoni vicini alla vittima, la 29enne "voleva lasciarlo".

Dieci anni fa, la giovane donna partecipò al reality show "L'isola di Adamo ed Eva", che all'epoca era condotto da Vladimir Luxuria su Deejay TV. Insieme all'amica Elisa Borlotti, avevano creato una linea di bikini chiamata "EP SheLux". Il nome della ventinovenne è collegato sui social anche a un'agenzia immobiliare specializzata in dimore di lusso in affitto nelle rinomate località balneari italiane.