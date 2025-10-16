Oltre cinquanta interventi dei Vigili del fuoco a causa del maltempo che ha flagellato la provincia di Cagliari nella giornata di ieri, mercoledì 15 ottobre.

Le squadre di pronto intervento della centrale operativa del Comando hanno lavorato per aiutare automobilisti bloccati all'interno dei loro veicoli a causa delle strade allagate, per ripristinare tombini scoperchiati e rimuovere detriti che ostruivano le strade.

Altri interventi sono stati necessari per gestire allagamenti generalizzati e garantire la sicurezza di abitazioni e alcune attività commerciali. Durante la notte, sono stati svuotati scantinati e vani ascensori allagati, e si è proceduto con la messa in sicurezza di condomini.

Le zone più colpite sono state quelle dei comuni di Sestu, Quartu Sant'Elena e Selargius, dove si sono registrate maggiori criticità a seguito del maltempo.