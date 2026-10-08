La professoressa Federica Pinna, direttrice della Psichiatria dell’Aou di Cagliari, ha organizzato varie iniziative per sensibilizzare sull'importanza della salute mentale durante il mese di ottobre. Attraverso un mix di ascolto, informazione e confronto, si mira a promuovere la consapevolezza sui temi legati alla salute mentale.

Un'opportunità offerta è rappresentata dall'iniziativa "La Psichiatria risponde", che prevede consulenze telefoniche il lunedì 12 e martedì 13 ottobre 2026, dalle 10 alle 18, contattando il numero 351 400 9344. Gli specialisti saranno a disposizione per rispondere a domande sulla salute mentale, sui servizi disponibili e sulle modalità di accesso alle cure. Inoltre, in occasione della Giornata mondiale dedicata alla salute mentale del 10 ottobre, il San Giovanni di Dio sarà illuminato di verde.

"L’iniziativa 'Una catena di luce attraverso l'Italia' - dice la professoressa Pinna - promossa dalla Società italiana di psichiatria simboleggia l’impegno condiviso per la tutela della salute mentale a cui la Psichiatria dell’Aou di Cagliari partecipa annualmente con interesse".

Gli incontri continueranno con la sessione programmata per venerdì 16 ottobre 2026, che coinvolgerà i cittadini insieme agli esperti della Psichiatria per discutere di genitorialità, relazioni familiari, benessere psicologico e relazionale. L'evento, intitolato "Prendersi cura: Riflessioni sulla genitorialità", avrà luogo presso il piano zero dell'ospedale San Giovanni di Dio, nell'aula multifunzionale della Psichiatria situata in via Ospadale 54 a Cagliari.

Le iniziative, dice in conclusione la professoressa Federica Pinna, "nel loro insieme, vogliono favorire una maggiore consapevolezza sui temi della salute mentale, offrire occasioni di informazione, ascolto, confronto e partecipazione e contribuire al superamento dello stigma che ancora accompagna i disturbi mentali".