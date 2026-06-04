Anche oggi, giovedì 4 giugno 2026, proseguono gli interventi dei Vigili del Fuoco per domare incendi di sterpaglie e vegetazione che stanno interessando l’area del Cagliaritano.

Uno dei roghi si è sviluppato ad Assemini, nella località Is Canadesus, dove le fiamme, alimentate dalla vegetazione secca, hanno minacciato alcuni terreni agricoli e aree private. Sul posto sono intervenute le squadre della Centrale operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Cagliari, supportate da mezzi fuoristrada con modulo antincendio e un’autobotte. Gli operatori sono riusciti a circoscrivere e spegnere le fiamme su più fronti, avviando successivamente le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area.

Un secondo intervento si è reso necessario nelle campagne di San Lorenzo, a Selargius, dove un incendio ha rischiato di coinvolgere un camper in sosta e alcune strutture sparse nella zona. Anche in questo caso le squadre hanno evitato la propagazione del fuoco, mettendo in sicurezza l’area interessata.

Un ulteriore episodio si è verificato lungo la Strada Statale 130, tra i territori di Assemini ed Elmas, dove un incendio di canneto ha interessato un’area adiacente alla carreggiata, creando temporanei disagi alla viabilità. Le squadre dei Vigili del Fuoco, intervenute con tre mezzi, hanno spento le fiamme impedendo il coinvolgimento di veicoli in sosta e strutture vicine.

In tutti i casi sono in corso le attività di bonifica e di verifica per escludere la presenza di ulteriori focolai.