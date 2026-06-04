Anas ha iniziato oggi, giovedì 4 giugno 2026, le attività preliminari per i lavori di ripristino del tratto costiero della strada statale 195 "Sulcitana", danneggiato a gennaio scorso dalle mareggiate causate dal ciclone Harry.

Il costo totale dei lavori è di 1,7 milioni di euro e include la ricostruzione della parte marginale della strada, la costruzione di una struttura di protezione contro le future mareggiate, l'installazione di barriere di sicurezza, la nuova pavimentazione e la segnaletica orizzontale.

Inoltre, verranno eseguiti interventi di pavimentazione su 5 km della strada consortile a un costo di circa 150 mila euro, per migliorare il percorso alternativo. Le limitazioni al transito partiranno il 10 giugno per consentire gli interventi principali, con deviazioni per il traffico proveniente da Cagliari e diretto a Capoterra-Pula lungo una nuova rotatoria, la SP92 e la Dorsale consortile di Macchiareddu, per poi rientrare sulla statale 195. Il transito nella direzione opposta rimarrà invariato.

I lavori dovrebbero concludersi entro luglio, quando aprirà l'ultimo tratto di 2 km della "Nuova Sulcitana" a quattro corsie e sono in corso i lavori di riqualificazione della statale 195 Dir "Bretella di Capoterra". Un ulteriore intervento inizierà l'8 giugno per completare la pavimentazione drenante nel tratto aperto al traffico, con conclusione prevista entro il 15 giugno.