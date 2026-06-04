Il meteo instabile che ha caratterizzato le ultime 24 ore alcune zone del Nord Italia ha le ore contate, secondo Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile dei media di iLMeteo.it, che afferma che da domani, venerdì 5 giugno, il sole farà nuovamente capolino con temperature piacevoli. Tedici prevede il ritorno dell'anticiclone delle Azzorre per il prossimo fine settimana.

"Oggi pomeriggio - afferma - una nuova perturbazione in discesa dalla Normandia farà il suo ingresso sull'Italia".

Le prime piogge e alcuni rovesci andranno a interessare Valle d'Aosta e Piemonte nel corso del pomeriggio, per poi estendersi dalla serata a Liguria e Lombardia. Durante la notte, temporali localmente intensi colpiranno a tratti il settentrione, l'Alta Toscana e il nord delle Marche. Nel resto della Penisola, la notte sarà caratterizzata da stabilità con cieli prevalentemente stellati.

Domani si avranno ancora alcune ore di moderata instabilità residua, con la possibilità di isolati rovesci nel pomeriggio limitati alle zone settentrionali e ai rilievi alpini e appenninici. Sabato si prevede un ulteriore miglioramento con la chance di qualche acquazzone pomeridiano nella zona Nord-Ovest, soprattutto tra Alpi e Prealpi. Infine, domenica farà ritorno l'anticiclone delle Azzorre portando stabilità, sole e temperature gradevoli.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la serata di oggi, giovedì 4 giugno

Cielo da poco a irregolarmente nuvoloso.

Venti: deboli a regime di brezza, con locali rinforzi da ovest sulle Bocche di Bonifacio.

Mari: mossi o poco mossi.

Previsioni per la giornata di domani, venerdì 5 giugno

Cielo irregolarmente nuvoloso sui settori settentrionali e centrali, poco nuvoloso altrove. Possibili isolati piovaschi sul nord dell'Isola in mattinata; isolati rovesci con cumulati deboli in prossimità dei rilievi priincipali del settore orientale nel pomeriggio.

Temperature: minime in leggero aumento; massime in calo sul settore settentrionale, in aumento altrove.

Venti: deboli da ovest nord-ovest, in rinforzo nelle ore centrali della giornata. Calma o deboli variabili in nottata.

Mari: poco mossi o mossi, localmente molto mossi sul settore occidentale nelle ore centrali della giornata.

Previsioni per la giornata di sabato 6 giugno

Cielo poco nuvoloso o velato.

Temperature: minime stazionarie o in lieve aumento; massime in lieve aumento, a eccezione del settore orientale.

Venti: deboli a regime di brezza.

Mari: mossi sui bacini settentrionali e occidentali, poco mossi altrove.

Tendenza per i giorni successivi

La giornata di domenica sarà caratterizzata dal passaggio di velature, mentre l'indomani il cielo sarà sereno. Le temperature tenderanno ad un progressivo aumento in entrambi i valori. I venti soffieranno deboli a regime di brezza e i mari saranno poco mossi.