La recente esercitazione SAR “Grifone 2026” ha visto la partecipazione della Polizia di Stato, insieme ad altre organizzazioni, per testare le capacità di risposta in situazioni di emergenza e coordinare le operazioni di ricerca e soccorso in aree difficili. L'esercitazione si è svolta in Ogliastra-Barbagia con base presso l'aeroporto di Tortolì.

Le varie componenti delle Forze di Polizia, delle Forze Armate, dei Vigili del Fuoco, del CNSAS, della Croce Rossa Italiana e di altri enti di emergenza hanno collaborato attivamente durante l'esercitazione.

Il 7º Reparto Volo della Polizia di Stato ha impiegato un elicottero AW139 con equipaggi altamente specializzati per supportare le operazioni speciali e fornire assistenza a tutti i partecipanti.

Durante le varie missioni operative assegnate, sono state condotte attività di ricerca, soccorso e recupero con il supporto del CNSAS. Gli operatori impiegati hanno dimostrato grande professionalità e competenza, ricevendo apprezzamenti dalle altre organizzazioni coinvolte per la loro dedizione e spirito di iniziativa.