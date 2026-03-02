PHOTO
Una coppia e il loro figlio hanno perso la vita durante un inseguimento a Roma, scatenato da un'auto che ha cercato di sfuggire al controllo della Polizia nella zona di Quarticciolo.
All'inseguimento si è poi aggiunto un secondo equipaggio dei Carabinieri. Durante la fuga, il veicolo ha deviato sulla corsia opposta provocando un tragico impatto con un'altra auto privata trasportante le tre vittime.
I tre occupanti del veicolo in fuga sono stati arrestati con l'accusa di omicidio stradale, violazione degli obblighi nei confronti delle forze dell'ordine, resistenza, possesso di attrezzi per scasso e resistenza.
Durante la perquisizione del veicolo, sono stati rinvenuti jammer e cacciaviti utilizzabili per lo scasso.