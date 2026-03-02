Questa settimana prendono il via a Sassari due importanti progetti di lavori stradali, uno lungo via IV Novembre e l'altro lungo via Predda Niedda, che comporteranno delle modifiche alla viabilità.



A partire da mercoledì 4 marzo e fino al 31 dello stesso mese, salvo imprevisti, la carreggiata di via IV Novembre sarà chiusa al traffico nel tratto compreso tra via Deffenu e via Alghero per permettere interventi sulla rete idrica. Questa attività includerà l'installazione di una nuova condotta con relativi allacci, rendendo necessaria la chiusura totale di tale sezione di via. Durante questo periodo, sarà vietato il transito per tutti i veicoli, a eccezione di quelli coinvolti nei lavori, dei mezzi autorizzati e dei mezzi di emergenza. Verrà garantito l'accesso ai passaggi carrabili compatibilmente con l'avanzamento dei lavori, insieme alla creazione di percorsi pedonali sicuri. Sarà installata una segnaletica specifica per segnalare la chiusura e le deviazioni da seguire.



D'altra parte, a partire da domani, martedì 3 marzo e fino al venerdì 6 marzo, saranno in vigore delle modifiche temporanee alla viabilità lungo via Predda Niedda, dalle 8:00 alle 17:00, per completare un intervento urgente di sicurezza e potatura degli eucalipti lungo il muro del cimitero comunale, essenziale per evitare il pericolo di caduta di rami o cedimenti. I lavori, inizialmente pianificati e poi sospesi a causa del maltempo, riprenderanno da martedì 3 marzo fino a venerdì 6 marzo, salvo imprevisti.



Durante questo periodo, il controviale destro di via Predda Niedda, in direzione Alghero, nel tratto interessato dai lavori, sarà chiuso al traffico; i veicoli provenienti da via San Paolo e diretti verso Alghero verranno deviati alla prima svolta a sinistra (che sarà temporaneamente riaperta al traffico). Anche la segnaletica stradale sarà adeguata temporaneamente: saranno presenti le indicazioni "dare precedenza" e "direzione obbligatoria a destra" al punto di ingresso sulla carreggiata centrale.



Al termine di ogni giornata lavorativa, le normali condizioni di circolazione saranno ripristinate.