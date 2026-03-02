“Il Sindaco di Oristano, Massimiliano Sanna, questa mattina ha firmato il decreto di revoca degli incarichi assessoriali e relative deleghe al vice sindaco e agli assessori comunali. La revoca ha decorrenza immediata. Il provvedimento è stato adottato in attesa di una ricomposizione del quadro politico”. È quanto si legge in una nota stampa del Comune.

Sabato 21 si era svolto un vertice di maggioranza per tentare di ricucire lo strappo e in quell'occasione il primo cittadino aveva avuto il mandato per incontri bilaterali con le varie forze politiche. Poi un nuovo confronto sabato 18 e ora la decisione del sindaco in vista di un probabile rimpasto.

A fine febbraio in consiglio comunale era saltato l'esame del Bilancio di previsione triennale 2026-2028. Il sindaco, a nome della Giunta comunale, aveva chiesto di ritirare il punto all'ordine del giorno a causa della mancanza di numerosi consiglieri di maggioranza, con la minoranza che aveva chiesto l'apertura di un dibattito sulla crisi politica in corso.