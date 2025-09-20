Prosegue con determinazione e generosità il progetto socio sportivo benefico “21 Ironman in 21 giorni”, l’impresa straordinaria di Gabriele Catta, studente universitario e atleta endurance e appassionato di sfide estreme, che oggi si appresta ad affrontare il suo 13º Ironman consecutivo.

Un Ironman al giorno per 21 giorni: ogni giorno 3,8 km di nuoto, 180 km in bicicletta e 42,2 km di corsa. Un’impresa non solo sportiva ma soprattutto umanitaria, nata con l’obiettivo di sensibilizzare e raccogliere fondi per l’Associazione Amici della Missione (ADMISS) e l’Associazione Bambino Ospedalizzato Sardegna (ABOS).

Gabriele affronta questa sfida con il cuore e con una missione ben chiara: trasformare fatica e resistenza in un messaggio di speranza e solidarietà. “Ogni giorno è una battaglia contro i propri limiti, ma sapere che tutto questo serve a qualcosa di più grande mi dà la forza per continuare”, ha dichiarato Gabriele al termine del 12º traguardo.

L’iniziativa ha già attirato l’attenzione di media, sportivi e sostenitori da tutta Italia, ispirando tante persone a partecipare con donazioni, supporto logistico e presenza lungo il percorso. Il progetto può essere seguito quotidianamente sui canali social ufficiali, dove Gabriele condivide aggiornamenti, video, pensieri e testimonianze (Instagram: gabriele_catta_01).

È possibile partecipare direttamente al progetto benefico tramite RaccoltefondiMI25 | Instagram | Linktree o partecipare all’evento benefico come supporter accompagnando Gabriele lungo il percorso delle prossime tappe. Con 8 Ironman ancora da completare, la sfida continua. E Gabriele Catta, giorno dopo giorno, dimostra che la vera forza nasce da uno scopo condiviso.