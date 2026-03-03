Ieri sera, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cagliari sono intervenuti in viale Marconi dopo la segnalazione di un furto appena consumato in un supermercato della zona.

Secondo quanto ricostruito, un uomo si sarebbe impossessato di merce per un valore complessivo di alcune centinaia di euro, riuscendo a fuggire prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Grazie alla tempestiva attivazione delle ricerche, i militari hanno individuato il sospettato poco distante dal luogo dell’evento.

Si tratta di un 31enne di origine algerina, disoccupato e senza fissa dimora, già noto alle forze dell'ordine. L’uomo è stato bloccato e posto in sicurezza. Terminate le formalità di rito, il 31enne è stato arrestato con l’accusa di furto aggravato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del giudizio con rito direttissimo, attualmente in corso.

L’intervento rientra nelle attività quotidiane dell’Arma dei Carabinieri per il controllo del territorio e il contrasto ai reati contro il patrimonio, con l’obiettivo di garantire sicurezza ai cittadini e protezione alle attività commerciali.