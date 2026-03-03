I Carabinieri della Stazione di Serrenti hanno arrestato un 62enne del posto, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, per evasione dagli arresti domiciliari.

L’uomo stava scontando una pena residua superiore ai tre anni per reati contro il patrimonio. Nella serata di ieri si sarebbe allontanato arbitrariamente dalla propria abitazione, dirigendosi verso Sanluri. Grazie all’immediata attivazione delle ricerche, i militari lo hanno rintracciato mentre si aggirava per le vie del centro e lo hanno condotto in caserma.

Il 62enne è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del rito per direttissima, fissato per la mattinata odierna presso il Tribunale di Cagliari. L’intervento rientra nell’attività costante dei Carabinieri per garantire la sicurezza e il rispetto delle misure restrittive.