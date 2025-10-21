Gravissimo incidente domestico durante la tarda mattinata di oggi, martedì 21 ottobre, in zona Tiburtina a Roma, dove un bambino di 11 anni è precipitato dalla finestra di casa.

Dopo i soccorsi immediati, il bimbo è stato trasportato in condizioni gravi in ospedale dove è stato intubato, e si trova tutt'ora ricoverato nella terapia intensiva del pronto soccorso dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, con una prognosi riservata.

La polizia è intervenuta sul luogo dell'incidente per avviare le indagini. Secondo una prima ricostruzione, riportata da Tg Com 24, il bambino si trovava in casa con sua madre e si sarebbe affacciato alla finestra per vedere la sorella uscire dal portone, finendo per cadere nel vuoto.