Momenti di terrore a Bologna, dove la Polizia ha arrestato un giovane che avrebbe tentato di rapire una neonata da un passeggino vicino alla stazione, durante il pomeriggio della scorsa domenica.

La piccola si trovava con i genitori quando altri passanti hanno impedito al giovane di prelevarla chiamando aiuto. Dopo un breve inseguimento, il sospettato è stato fermato dagli agenti grazie alle descrizioni dei testimoni: si tratta di un giovane di origine gambiana residente in una comunità a Bologna.

Le autorità stanno ancora indagando sulla vicenda che ha fatto prendere un forte spavento ai presenti e, soprattutto, ai familiari della neonata coinvolta.