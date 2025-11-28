PHOTO
Nella giornata di ieri, gli agenti della Polizia di Cagliari hanno arrestato un cittadino tunisino di 43 anni per furto aggravato in un negozio di abbigliamento di viale Marconi. L’uomo avrebbe cercato di allontanarsi con un giubbotto del valore di circa 200 euro, privo della placchetta antitaccheggio, senza pagarlo.
Segnalato dall’addetto del negozio, il sospettato è stato bloccato dai Falchi della Squadra Mobile in un cortile condominiale di viale Meucci, dove si sarebbe nascosto.
Questa mattina il Gip ha convalidato l’arresto, disponendo però la scarcerazione senza misure cautelari.