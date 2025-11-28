I Carabinieri della Stazione di Pabillonis hanno eseguito un’ordinanza che impone l’uso del braccialetto elettronico a un pensionato di 69 anni, già noto agli agenti. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Cagliari – Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari, nell’ambito di un’inchiesta per maltrattamenti contro familiari conviventi.

L’operazione segue un’indagine iniziata all’inizio di novembre, quando la moglie dell’uomo aveva presentato querela. Le indagini, basate su riscontri testimoniali, hanno ricostruito presunti episodi di violenza, tra minacce, ingiurie e percosse, protrattisi per diversi anni. Tali comportamenti avrebbero generato nella donna uno stato di ansia e timore costante, spingendola ad allontanarsi dall’abitazione coniugale.

In seguito agli accertamenti, l’Autorità Giudiziaria ha disposto il divieto di avvicinamento rafforzato con il braccialetto elettronico, strumento che permette di monitorare costantemente gli spostamenti dell’indagato.

L’intervento rientra nelle attività quotidiane dei Carabinieri contro i reati contro la persona e a tutela delle vittime vulnerabili, assicurando presenza sul territorio e pronta risposta alle segnalazioni della comunità.