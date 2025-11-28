Nella notte, i Carabinieri della Stazione di Cagliari Stampace sono intervenuti in viale Colombo dopo la segnalazione di un furto in corso ai danni di una Fiat 500X parcheggiata lungo la strada.

Giunti rapidamente sul posto, i militari hanno notato il veicolo danneggiato e avviato le ricerche nelle vicinanze, rintracciando due giovanisenza fissa dimora, un 29enne e un 26enne, entrambi disoccupati e già noti alle Forze di Polizia.

Fermati per un controllo e sottoposti a perquisizione personale, sarebbero stati trovati in possesso di un compressore portatile che, secondo gli accertamenti, era stato asportato poco prima dall’auto.

I due sono stati accompagnati in caserma e denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per furto aggravato in concorso.

L’intervento rientra nelle attività quotidiane di controllo del territorio dell’Arma dei Carabinieri, finalizzate a garantire sicurezza e prevenzione, con particolare attenzione ai reati predatori che incidono sulla percezione di tranquillità dei cittadini.