Entra in funzione il primo tratto della nuova condotta che servirà la borgata marina di Porto Pino, nel territorio di Sant’Anna Arresi. A tre settimane dal passaggio della gestione del servizio idrico ad Abbanoa, si risolve una delle principali criticità del territorio.

“La vecchia condotta era in condizioni molto critiche – spiega Abbanoa in una nota – le rotture erano pressoché quotidiane”. L’ultima è avvenuta proprio oggi, ma in contemporanea i tecnici stavano già attivando i primi 750 metri della nuova infrastruttura.

L’intervento è stato accelerato su impulso del presidente del Cda di Abbanoa, Giuseppe Sardu. Studi, progettazione e cantiere sono stati portati avanti in tempi record dal Distretto 2 del settore Distribuzione.

Sono stati investiti 97mila euro per sostituire il tratto più compromesso lungo la provinciale 110 da Su Furriaxeddu fino all’ingresso di Is Pillonis. Le nuove tubature, in ghisa sferoidale con diametro di 150 mm, garantiranno una tenuta ottimale.

I lavori sono stati concordati con l’amministrazione comunale, che aveva già progettato l’intervento prima del passaggio della gestione. Oltre ai 650 metri iniziali, se ne sono aggiunti altri 100. Seguiranno ulteriori 350 metri a Is Cinus: l’intera linea ad alta pressione sarà così rinnovata. Prevista anche l’installazione di valvole di sfiato e regolazione, per proteggere le vecchie condotte ancora in esercizio.