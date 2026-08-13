Sebastiano Esposito resta ufficialmente assente e fuori dai giochi alla vigilia del debutto stagionale del Cagliari in Coppa Italia contro l'Arezzo alla Unipol Domus.

Dopo il braccio di ferro con il club rossoblù per il rinnovo del contratto e un primo certificato medico per giustificare l'assenza di dieci giorni, nella sede della società è arrivato un secondo certificato, questa volta di quindici giorni.

Le motivazioni sono sempre le stesse: stress. Pisacane oggi in conferenza stampa non ha voluto commentare la situazione: "Il giocatore non c'è - ha detto - ma è un discorso che mi turba: preferisco parlare della partita".

Le prime avvisaglie negli ultimi giorni di ritiro a Pontedilegno: il procuratore Mario Giuffredi aveva chiesto al Cagliari un adeguamento del contratto. Ma le parti non si erano accordate. Poi, secondo quanto era stato riferito in un comunicato del club del presidente Giulini, Esposito si era allontanato senza autorizzazione dal ritiro. Il procuratore, invece, aveva fornito una diversa versione. Quindi alla società era arrivato il primo certificato medico. Ora scaduto il primo, ne è arrivato un altro. Esposito è sul mercato: c'è l'interesse del Como e di altri club, ma ancora nulla di concreto.