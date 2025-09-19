Con una nota, la Direzione strategica dell’Aou di Sassari, in merito alle notizie relative alla mancanza di acqua calda in alcuni reparti dell’ala sud del Santissima Annunziata, chiarisce che "il problema non riguarda l’intera struttura". "L’acqua calda è presente - si legge -, ma in alcuni momenti e in determinate condizioni le tubature, ormai datate, presentano ostruzioni che riducono la portata".



Gli uffici tecnici, fanno sapere ancora dall'Aou, "hanno già eseguito un primo intervento al sesto piano, mentre per gli altri piani si sta già valutando la calendarizzazione di riunioni mirate per una programmazione efficace". I lavori "dovranno essere pianificati con attenzione, così da garantire la continuità assistenziale. Per operare in sicurezza sarà necessario individuare aree temporanee dove poter trasferire i pazienti il tempo strettamente necessario".



“Sappiamo bene – sottolinea la Direzione – che questi interventi comporteranno inevitabili difficoltà sia per i pazienti sia per il personale. Tuttavia, si tratta di un passaggio necessario per restituire un servizio adeguato e sicuro. Il nostro impegno è ridurre al minimo i disagi, tutelare i più fragili e portare a termine le riparazioni nel più breve tempo possibile”.



L’Azienda ribadisce la propria "attenzione verso le persone ricoverate e le loro famiglie e conferma la volontà di affrontare il problema con trasparenza, responsabilità e con il coinvolgimento di tutte le professionalità necessarie".



