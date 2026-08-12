Un inseguimento ad alta tensione lungo l'autostrada A1 si è concluso nel tratto fiorentino con l'arresto di una coppia di giovanissimi nonni. I due, entrambi di età inferiore ai 40 anni e con la donna poco più che trentenne, avevano sottratto la nipotina di pochissimi giorni dal reparto di ostetricia di un ospedale nel Casertano, dove la madre, la loro giovanissima figlia, si trovava ancora ricoverata.

Secondo quanto riportato dal quotidiano La Nazione, alla base del gesto vi sarebbe la recente decisione del Tribunale per i Minorenni, che aveva disposto la revoca dell'affidamento della neonata alla neomamma. Per evitare l'esecuzione del provvedimento, la coppia si sarebbe introdotta nella struttura sanitaria, avrebbe prelevato la piccola senza alcuna autorizzazione per poi fuggire a bordo di un'auto, probabilmente con l'intenzione di varcare il confine ed espatriare verso la Romania.

L'allarme lanciato dalla Squadra Mobile di Caserta ha fatto scattare le ricerche della Polizia Stradale di Firenze, che nella giornata del 10 agosto è riuscita a rintracciare la targa del veicolo e a sbarrare la strada alla coppia prima che potesse allontanarsi ulteriormente. Nella mattinata dell'11 agosto, su disposizione del GIP del Tribunale di Firenze, per la nonna, risultata peraltro evasa dagli arresti domiciliari a cui era sottoposta, sono scattate le manette. Mentre la giovane madre resta ricoverata in Campania, la neonata è stata trasferita all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze.