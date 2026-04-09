Paura nella notte a Maracalagonis, dove un’auto in sosta ha preso fuoco in via Dante poco dopo le 3. Il tempestivo intervento dei Vigili del fuoco ha evitato che le fiamme si propagassero alle abitazioni vicine.

Sul posto è intervenuta una squadra del Comando provinciale di Cagliari, allertata dalla centrale operativa. All’arrivo, i Vigili del fuoco hanno immediatamente delimitato l’area e avviato le operazioni di spegnimento, riuscendo a contenere il rogo prima che potesse coinvolgere gli edifici circostanti e, in particolare, una camera da letto, dove una finestra risultava in direzione del veicolo coinvolto.

Una volta domate le fiamme, i Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza della zona e avviato gli accertamenti per chiarire l’origine dell’incendio. Non si registrano persone coinvolte o ferite.