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Oltre 150 città coinvolte, infopoint con operatori sanitari e monumenti storici illuminati di arancione. L’11 e il 12 aprile tornano le Giornate nazionali di prevenzione della Sindrome del Bambino Scosso (Shaken Baby Syndrome), per accendere i riflettori su un trauma cerebrale che, in un caso su quattro, può portare al coma o alla morte del bambino.
Sabato e domenica, 11 e 12 aprile, l’Amministrazione comunale di Alghero illuminerà la Torre di Sulis di arancione, così come in tutta Italia, per partecipare alla sensibilizzazione sul tema. La torre verrà illuminata a partire dalle 20:30 circa.
Nella farmacia del Rosario, in via XX Settembre, sabato 11 aprile dalle 9:00 alle 13:30 e dalle 16:00 alle 20:00, la Dott.ssa Michela Sanna, pediatra di base di Alghero, con alcuni volontari, sarà a disposizione delle famiglie per condividere insieme video ed altro materiale dedicato alla prevenzione della sindrome del bambino scosso.