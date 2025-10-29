Tragedia nel pomeriggio di oggi a Bellaria Igea Marina, dove un 18enne di origini sarde, Evan Oscar Delogu, è morto in seguito a un incidente stradale.

Il giovane, fratello della nota conduttrice televisiva e radiofonica Andrea Delogu, si trovava in sella a una motocicletta a pochi chilometri da Rimini quando, attorno alle 15.40, ha perso il controllo del mezzo rimanendo coinvolto in uno schianto che gli è costato la vita. Non ci sono altre persone coinvolte.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale e i soccorritori del 118. "Il ragazzo procedeva in moto su via Vittor Pisani, una strada liscia, dritta che costeggia il parco della città, in un tratto senza innesti di altre strade a destra e sinistra – ha spiegato il sindaco di Bellaria Filippo Giorgetti, come riportato dal Corriere della Sera –. Ha perso il controllo della moto ed è andato a sbattere contro un palo della luce e poi contro un secondo palo. Mi spiace veramente tanto: perdere la vita 18 anni è veramente triste. Che disastro".

Di recente, sulla sua pagina Instagram, Andrea Delogu aveva condiviso una foto col fratello scrivendo: "Mio fratello è il più bello del mondo. Non lo taggo se no si incazza, ma dovete sapere che mio fratello e il più bello del mondo. Punto".

CHI È IL PADRE DI EVAN E ANDREA DELOGU?

Il padre di Evan e di Andrea Delogu è il cagliaritano Walter Delogu, ex ospite della comunità di recupero per tossicodipendenti di San Patrignano e storico autista del fondatore Lorenzo Muccioli.

La testimonianza dell'uomo sulla storia dei primi anni di San Patrignano fu riportata nella serie Sanpa prodotta da Netflix, che ha ripercorso anche le vicende più controverse relative all'evoluzione della comunità.

"Il cuore a volte batte anche se è morto – ha scritto Walter Delogu sulla sua pagina Facebook dopo aver appreso della morte del figlio –. Grazie a tutti per la vostra vicinanza in questo momento di dolore. Voglio che si ricordi così il nostro bambino. Addio Evan, il tuo papà e tua mamma».