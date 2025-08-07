Fuoco e paura durante la notte appena trascorsa a Siniscola, dove le fiamme di un incendio hanno avvolto tre auto a La Caletta in piazza dei Mille.

Una Fiat Panda è stata completamente distrutta, mentre un Mitsubishi Pajero è stato prontamente messo sotto controllo. L'incendio della Panda ha coinvolto anche una Hyundai Tucson parcheggiata nelle vicinanze, di proprietà di turisti che si trovavano in zona. I proprietari delle auto danneggiate gestiscono un'attività a Posada.

Intervento immediato, intorno alle 4:40, dei Vigili del fuoco che hanno lavorato per spegnere le fiamme e garantire la sicurezza dell'area. Sul luogo dell'accaduto sono presenti una pattuglia della Polizia del commissariato di Siniscola e unità della scientifica per condurre le indagini necessarie.