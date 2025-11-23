Un drammatico incidente nelle prime ore di questa mattina si è verificato sulla Statale 130, all’altezza del km 53, dove due auto si sono scontrate frontalmente causando la morte dei rispettivi conducenti. L’allarme è scattato intorno alle 3:40: i vigili del fuoco del distaccamento di Iglesias sono intervenuti per estrarre dalle lamiere il passeggero dell’utilitaria, poi affidato ai sanitari del 118.

Secondo le prime ricostruzioni, ancora da confermare, l’impatto ha coinvolto una utilitaria guidata da un 51enne operaio della zona e una berlina condotta da un giovane 22enne, anch’egli operaio e residente nel territorio. Entrambi sono deceduti sul colpo per la violenza dello scontro. Nell’incidente è rimasto gravemente ferito un 34enne, passeggero dell’utilitaria e titolare di un locale a Portoscuso: trasportato in codice rosso all'ospedale Brotzu di Cagliari, non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza, sono intervenuti i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Iglesias insieme alle Stazioni di Gonnesa e Villamassargia. La Stazione di Gonnesa, che conduce gli accertamenti, ha informato l’Autorità giudiziaria: disposti il sequestro dei veicoli e la restituzione delle salme ai familiari.

La Statale 130 è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni per consentire i rilievi, con traffico deviato sulla viabilità locale. Le indagini proseguono per chiarire l’esatta dinamica del sinistro.