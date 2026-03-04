Cocaina, MDMA, hashish, marijuana e contanti. È quanto sequestrato nella notte dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Quartu Sant’Elena, che hanno arrestato in flagranza un 29enne disoccupato residente a Quartucciu, già noto alle forze dell’ordine. L’accusa è di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane è stato fermato mentre si trovava alla guida di un’utilitaria presa a noleggio. Durante il controllo, come riferito dai Carabinieri, il suo atteggiamento ha insospettito i militari, che hanno deciso di approfondire le verifiche procedendo prima alla perquisizione personale e del veicolo e successivamente estendendo il controllo anche alla sua abitazione.

L’attività ha portato al rinvenimento di un vero e proprio “campionario” di sostanze stupefacenti. Complessivamente sono stati sequestrati oltre 33 grammi di cocaina, quasi 21 grammi di MDMA, circa 12 grammi di hashish e una modica quantità di marijuana.

Oltre alla droga, i militari hanno trovato anche materiale ritenuto idoneo al taglio e al confezionamento delle dosi e 1.385 euro in contanti, considerati il possibile provento dell’attività di spaccio.

Tutto il materiale è stato sequestrato e sarà trasmesso al Reparto Investigazioni Scientifiche di Cagliari per le analisi quantitative e qualitative. Il 29enne è stato invece accompagnato in caserma e, concluse le formalità di rito, trattenuto in attesa del giudizio con rito direttissimo, fissato per la mattinata odierna davanti all’Autorità giudiziaria.

L’operazione rientra nelle attività di prevenzione e contrasto al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti condotte quotidianamente dall’Arma dei Carabinieri sul territorio.