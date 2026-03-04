Dopo il video pubblicato nelle scorse ore sui social della Casa Bianca, intitolato “Epic Fury” e accompagnato dal celebre ritornello della Macarena, arriva ora un nuovo contenuto.

Nel filmato diffuso qualche ora fa, alle immagini di jet e missili americani si sovrappongono le parole del segretario alla Guerra Pete Hegseth: “Se uccidete gli americani, vi daremo la caccia e vi uccideremo. L’Iran sta imparando nel modo peggiore che il presidente Trump parla sul serio”.

Un linguaggio diretto con un montaggio veloce pensato per i social: così la Casa Bianca sta raccontando online l’operazione militare contro l’Iran.

IL VIDEO 

Mojtaba Khamenei scelto come nuovo leader supremo dell'Iran

Redazione Sardegna Live
