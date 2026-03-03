La Basilica di Nostra Signora di Bonaria, punto di riferimento per tutti i Papi in visita in Sardegna, raggiunge quest’anno il traguardo dei 100 anni. La grande chiesa, costruita accanto al preesistente Santuario, fu dedicata il 22 aprile 1926, anche se i lavori, iniziati nel 1704, non erano ancora conclusi. La completa ultimazione avvenne solo nel secondo dopoguerra, dopo i danni subiti dai bombardamenti alleati su Cagliari.

Per celebrare il centenario in occasione della festa della Madonna di Bonaria, Patrona Massima della Sardegna, il 24 aprile si terrà una concelebrazione con tutti i vescovi dell’Isola. La messa sarà presieduta dal cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo metropolita di Bologna e presidente della Conferenza Episcopale Italiana, di cui l’arcivescovo di Cagliari, Giuseppe Baturi, è segretario.

In preparazione alla celebrazione, ogni vescovo parteciperà, a turno, alla novena dedicata alla Madonna di Bonaria. L’annuncio delle celebrazioni è stato diffuso dalla Conferenza Episcopale Sarda, sottolineando l’importanza di questo anniversario per la comunità cattolica dell’Isola.