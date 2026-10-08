Una ragazza è rimasta lievemente ferita questa mattina dopo essere stata colpita da una lastra di metallo caduta dalla facciata di un palazzo in largo Brigata Sassari, nel centro della città. L’edificio è interessato da lavori di ristrutturazione.

La giovane è stata raggiunta alla schiena dal materiale. Sul posto è intervenuto il 118, che ha prestato i primi soccorsi e trasportato la ragazza all’ospedale Santissima Annunziata per gli accertamenti.

Dopo l’incidente sono arrivati anche i vigili del fuoco, impegnati nella messa in sicurezza dell’area. La polizia locale ha invece avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità legate alla caduta della lastra.